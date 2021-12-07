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Під Черніговом у ДТП загинули 10 людей. Ми дізналися причину аварії

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 грудня, 09:59
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Рятувальники називають дві попередні версії аварії
У поліції та ДСНС заявили, що ділянка, на якій сталася ДТП, не аварійно небезпечна.
У поліції та ДСНС заявили, що ділянка, на якій сталася ДТП, не аварійно небезпечна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Попередньо розглядаються дві версії причини жахливої ДТП з маршруткою та вантажівкою поблизу Чернігова, в якій загинули 10 людина.

Про це новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області.

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Вони підтвердили кількість загиблих на трасі Чернігів-Грем'яч.

"Дільниця траси не аварійно-небезпечна, тут ніколи не було концентрації ДТП. Тому причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв. Підтверджуємо кількість загиблих – 10 людей. З'ясовуємо всі обставини", – повідомили чернігівські рятувальники. пожежні.

Як повідомили нашому кореспондентові у поліції, серед загиблих дітей немає. На цю хвилину слідчі ще не з'ясували навіть попередньої причини, але підтверджують, що ділянка не аварійно-небезпечна.

Деталі ДТП

Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Автобус слідував за маршрутом "Чернігів-Сосниця".

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Внаслідок ДТП попередньо загинуло 10 людей та 7 людина травмовано. Для деблокації від ДСНС залучено 10 людина та 3 од. техніки.

Вже з'явилися перші фото з місця події.

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