Під Черніговом у ДТП загинули 10 людей. Ми дізналися причину аварії

Попередньо розглядаються дві версії причини жахливої ДТП з маршруткою та вантажівкою поблизу Чернігова, в якій загинули 10 людина.
Про це новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області.
Вони підтвердили кількість загиблих на трасі Чернігів-Грем'яч.
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"Дільниця траси не аварійно-небезпечна, тут ніколи не було концентрації ДТП. Тому причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв. Підтверджуємо кількість загиблих – 10 людей. З'ясовуємо всі обставини", – повідомили чернігівські рятувальники. пожежні.
Як повідомили нашому кореспондентові у поліції, серед загиблих дітей немає. На цю хвилину слідчі ще не з'ясували навіть попередньої причини, але підтверджують, що ділянка не аварійно-небезпечна.
Деталі ДТП
Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Автобус слідував за маршрутом "Чернігів-Сосниця".
Внаслідок ДТП попередньо загинуло 10 людей та 7 людина травмовано. Для деблокації від ДСНС залучено 10 людина та 3 од. техніки.
Вже з'явилися перші фото з місця події.
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