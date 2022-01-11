Залишився 7-річний син. У страшній ДТП в Мелітополі загинув поліцейський з дружиною

В момент ДТП чоловік був поза службою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 11 січня у Мелітополі Запорізької області в ДТП загинув поліцейський. У момент аварії він перебував поза службою.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

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Що відомо про загиблого

В аварії загинув інспектор відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області капітан поліції 36-річний Іван Олегович Єлісеєв та його 31-річна дружина.

Іван Єлісеєв мав вищу освіту, працював в органах МВС з 2005 року, у Національній поліції – з листопада 2015 року.

Із січня 2021 року капітан поліції проходив службу на посаді інспектора відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського районного управління.

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У родині поліцейського залишився 7-річний син.

"Керівництво ГУ НП в Запорізькій області та колектив Мелітопольського районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого поліцейського", – наголосили у поліції.

Подробиці ДТП

Як повідомили в ДСНС, аварія сталася 11 січня о 01:40 на проспекті Богдана Хмельницького. Водій легкового автомобіля Chevrolet Cruze з’їхав у кювет і врізався в дерево.

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Внаслідок ДТП 36-річний водій легковика та 31-річна пасажирка загинули. Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла загиблих з понівеченої автівки.

Обставини ДТП з’ясовуються. За фактом події ведеться розслідування.

Місце аварії. Фото: ДСНС

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