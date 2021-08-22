Залишити травми позаду: як проєкт "Мирне літо" допоміг 13-річному Данилі з Покровська

Данило мріє стати психологом - і в таборі він зміг постежити за роботою фахівців
13-річний Данило Зинченко з Покровська Донецької області оздоровився та пройшов курс психологічної реабілітації у Святогорську завдяки проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо", – йдеться в сюжеті кореспондентки "Сьогодні" Юлії Покідіної.
Данило мріє залишити психологічну травму позаду і допомагати іншим. І його мрія стати психологом має усі шанси втілитися у життя. Бо у літньому таборі він не тільки оздоровлюється, а й бачить роботу фахівців, які допомагають у тому тисячам таких, як він.
"Я хочу допомогати людям. Хочу стати психологом і допомагати людям вирішити їхні проблеми внутрішні. І, може, навіть чимось собі допомогти", – каже Данило.
Данило зізнається – війна в рідному місті залишила по собі травму.
"Я це сам відчуваю, тому що у мене буває іноді, чую я гучний звук, мені відразу хочеться відійти, хочеться закритися, ось занепокоєння", – пояснює хлопець.
Ані він, ані його близькі не постраждали. Але були свідками обстрілів та паніки, яка наростала в місті.
"Весь страх і жах, які тоді у нас були в душі – це не передати словами. Були чутні постріли, вибухи... Іноді бачили поранених людей", – розповідає Данило.
Фонд Ріната Ахметова дарує мирне літо дітям Донбасу (відео)
Через ці події й переживання і виникло бажання бути психологом. Перші кроки на шляху до омріяної професії – він вже зробив.
"Читав літературу, дивився навчальне відео. Поки просто залишається закінчувати школу і вступати до ВНЗ", – зауважує хлопець.
У проєкті "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" Данило вже вдруге. Одне із найяскравіших вражень цієї зміни – майстер-клас з надання долікарської допомоги та огляд сучасної автівки швидкої.
Різноманітні секціїї, спортивні змагання, прогулянки та ігри – програма в літньому таборі Святогорська насичена.
"Мирне літо – це дуже цікава програма, яка дає можливість дітям, які не можуть поїхати в табір, відпочити в дуже приємній компанії, оздоровитися. Я дуже вдячний Рінату Ахметову за те, що він надав можливість мені та моїм друзям відвідати це місце", – каже Данило.
За сім років проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" оздоровилися та пройшли курс психологічної реабілітації понад чотири з половиною тисячі дітей.
Головне про проєкт "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо"
- Проєкт постав з ініціативи психолонів Фонду Ріната Ахметова. Вони почали бити на сполох: якщо не звільнити дітей від кайданів переживань, у майбутньому все це дасться взнаки у формі неврозів і психосоматичних захворювань.
- У проєкті беруть участь школярі 8–14 років з непідконтрольних Україні територій та "сірої зони", а також діти-переселенці. Більшість учасників з багатодітних, неповних сімей, вихованці дитячих будинків сімейного типу.
Основні напрями:
- психологічна реабілітація та повноцінний відпочинок для дітей, які довгий час провели в зоні бойових дій. Допомогти дітям подолати страх постійних обстрілів, відпустити цей тягар і рухатися вперед – головне завдання проєкту;
- робота з дітьми професійних психологів, які закінчили курс "Травма війни" – використання рухливих ігор і арт-терапії, що допомагають знизити тривожність, підвищити впевненість у собі, розвинути фантазію та уяву, позбутися страхів;
- навчання дітей правил поведінки в надзвичайних ситуаціях;
- проведення психологами групових занять, спрямованих на стабілізацію та покращення психоемоційного стану дітей.