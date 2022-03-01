Обережно! В Одесі поширюють фейки про евакуаційні поїзди

В Мережі поширюють фейки про евакуацію з Одеси. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі поширюють фейкову інформацію про евакуаційні поїзди з міста. Однак жодних рейсів не призначено.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Реклама

Тим часом складаються списки людей, яких нібито планують евакуювати.

"Увага! У Мережі поширюється фейкова інформація про евакуаційні поїзди! Зокрема, з Одеси. Важливо, компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Де не працюють вокзали в Україні? Фото: Укрзалізниця

Посадка на евакуаційні рейси

Увечері 26 лютого пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що посадка на евакуаційні рейси є безкоштовною.

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку, зазначають у компанії. Решта пасажирів можуть сісти в потяг за наявності вільних місць.

Реклама

"Інші потяги рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинки біля блокпостів у разі потреби графік руху змінюється, тому пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда", – рекомендують в "Укрзалізниці".

Загалом за ці кілька днів від обстрілів шляхом евакуації врятовано тисячі українців, яких щогодини вивозять із зони бойових дій потягами.

Раніше ми писали: