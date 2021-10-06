"Відмили" понад 600 млн грн: з'явилися нові подробиці "справи Труханова"

Труханову вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру меру Одеси і ще трьом чиновникам Одеської міської ради, які незаконно заволоділи понад 600 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

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Деталі події

6 жовтня про підозру повідомлено міському голові Одеси і ще трьом чиновникам Одеської міськради у зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси і згодом легалізувала незаконно отримані доходи.

Слідство встановило причетність до схеми 16 осіб, 10 з них є учасниками злочинної організації, інші – співучасники скоєння інших злочинів.

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