Помстилися. У Запорізькій області родичі померлої 2-річної дитини побили лікарів

Водночас, поліція розслідує службову недбалість з боку медиків. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій обласній дитячій лікарні родичі померлого 2-річного хлопчика напали на лікарів. Вони побили медбратів, чергову лікарку, лікаря-кардіолога та ліфтерку.

Про це повідомляє Укрінформ.

Реклама

Подробиці інциденту

Близько 10 друзів та родичів батьків загиблої дитини розбили скло, вибили замок та ввірвалися до реанімаційного відділення. Вони побили двох медбратів, які намагалися їх стримати, чергову лікарку. Наступного дня побили ліфтерку та лікаря-кардіолога.

Події відбувалися в лікарні протягом 30 та 31 грудня.

Робота лікарні була паралізована

Робота реанімації, в якій, окрім померлого хлопчика, перебувало ще четверо хворих дітей, була зупинена. Проте медики переконують, що не залишили дітей без нагляду.

Реклама

Загалом у медустанові на лікуванні перебувало 270 дітей. За словами лікарів, робота лікарні на 12 годин була паралізована.

"Всі боялися вийти зі своїх кабінетів. Чергова лікарка та ліфтерка наразі перебувають на лікарняному. Решта постраждалих отримали легкі тілесні ушкодження і працюють", – розповів головний лікар.

Чому помер 2-річний хлопчик

Батьки звинувачують лікарів у смерті дитини. Однак лікарі кажуть, що причина буде встановлена лише після отримання результатів судово-медичної експертизи.

Реклама

У дитини були серцево-судинні захворювання, і протягом року хлопчик з десяток разів проходив курс лікування в обласній лікарні.

Справою зайнялася поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявою батьків – за ознаками ч. 2 ст. 140 (Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого) Кримінального кодексу України.

Відреагували в поліції і на заяву медиків та відкрили справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) і ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) ККУ.

Раніше ми писали: