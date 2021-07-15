Відлякують людей – "зіпсовані" вакцини Pfizer в Харкові назвали фейком

Інформація була оприлюднена після того, як в Мережу потрапило відео, на якому зафіксовано порушення

Інформація про вакцини Comirnaty/Pfizer, які нібито перевозилися при неприпустимо високій температурі, в результаті чого були зіпсовані 9360 доз препарату, що призначалися для вакцинації жителів Харківської області, є фейком. Про це "Сьогодні" повідомила директор ДП "Укрмедпостач" Оксана Маринчук.

"Відео, яке опублікували деякі Telegram-канали, базується на показниках датчиків. У нас є документи, які підтверджують, що температурний датчик показав некоректну похибку. "Укрмедпостач" здійснює подвійний температурний контроль. Крім того, в одній машині в Харків прямували 4 короби з однаковими датчиками. Решта коробів були прийняті, тому як показали реальну температуру. А один датчик вийшов з ладу і він же потрапив на відео. Чому не були показані інші датчики, які показували вірну температуру – про це можна тільки здогадуватися", – говорить нам Маринчук.

Керівник "Укрмедпостачу" підкреслила, що співробітники підприємства, які готували вакцину для відправки, зробили максимум для того, щоб установи охорони здоров'я отримали якісну і безпечну вакцину.

"Я і мої колеги теж вакцинуємось, тому розуміємо, з чим ми працюємо. За фактом, температура була такою, яка необхідна, а такі фейки, які були опубліковані – це лише відлякує людей від вакцинації", – заявила Маринчук.

Нагадаємо, департамент охорони здоров'я Харківської обласної держадміністрації зафіксував, що при транспортуванні двох контейнерів з вакциною Pfizer для Харківської області було порушено холодовий ланцюг, тому препарат тепер непридатний для використання. Інформація була оприлюднена після того, як в Мережу потрапило відео, на якому зафіксовано порушення.

Як зазначила директор комунального підприємства "Обласний аптечний склад" Ірина Шігун, температура препарату може підвищитися при розкритті ящика з вакцинами.

"8.1, можливо, і допустима температура. Але в нашій ситуації, ми її зафіксували. Вона вище, ніж 8. Ми віддали Pfizer постачальнику, для того, щоб вони визначилися далі, що робити з цією серією", – сказала вона.

На Харківщині, кажуть в облдержадміністрації, такий випадок стався вперше. Відразу на заміну підозрілої партії зі столиці відправили нову. На темпи вакцинації інцидент не вплинув.

"Відразу була поставлена замісна доза, через 2-3 дня було вже надані нові дози – ті ж цифри. Наскільки я володію інформацією, такі випадки траплялися і в Німеччині, і в будь-якому місці. Я не можу сказати, що ми виняток з цього. На якому етапі контейнериперегрілися – з'ясовує спеціальна комісія. До того ж в МОЗ не відкидають, що термометр показував неправдиві дані", – розповів директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов.

Нагадаємо, в центрах масової вакцинації використовуватимуть антиковідну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, постачання якої очікуються найближчим часом.

Ми також писали, що Міністерство охорони здоров'я ініціювало розслідування за фактом можливого продажу вакцини Comirnaty / Pfizer-BioNTech, що робити категорично заборонено.

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