Відпрацювання ядерного удару по РФ та пік смертності від COVID-19 — головні новини за ніч

ВПС США нібито відпрацювали ядерний удар по території Росії, а в Україні смертність від COVID-19 пішла на спад/Колаж: Сегодня

Сайт "Сьогодгні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Євросоюз вдарив санкціями щодо спільників мігрантів: кому "потрапить"

Євросоюз введе санкції проти будь-яких фізичних осіб та організацій, які сприяють перевезенню мігрантів із близькосхідних країн до кордонів Європейського Союзу.

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області правоохоронці "кришували" наркоугруповання

У Дніпропетровській області внутрішня безпека Нацполіції та ДБР викрили наркосиндикат під "прикриттям" колишніх та чинних поліцейських. Злочинна організація виготовляла та розповсюджувала наркотики на території Дніпропетровської області.

До складу наркоугрупування входило чотирнадцять осіб/Колаж: Сьогодні

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ВПС США відпрацювали ядерний удар по території Росії

Американські бомбардувальники під час навчань відпрацювали варіант застосування ядерної зброї проти Росії. Крім того, активність американських військових біля кордонів РФ посилилася.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Пік смертності від COVID-19 пройшов ще в першій половині листопада — НАН України

Національна академія наук України заявила, що пік смертності від коронавірусу в нашій країні вже минув. Вчені вважають, що пік відбувся 8-12 листопада.

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