Пік смертності від COVID-19 був пройдений ще в першій половині листопада — НАН України

Надалі поширення захворюваності коронавірусом в Україні піде тільки на спад

Останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками/Колаж: Сьогодні

Національна академія наук України заявила, що пік смертності від коронавірусу в нашій країні вже пройдено. Це зазначається в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 листопада — 7 грудня 2021 року.

Про це інформує Національна академія наук України у Facebook.

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Прогноз

Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні підготувала Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. Вченні вважають, що пік смертності був пройдений 8-12 листопада.

Спад захворюваності

На думку дослідників, надалі поширення захворюваності коронавірусом в Україні під час третьої хвилі піде тільки на спад. У прогнозі зазначається, що останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками. Зокрема, у порівнянні з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53 %.

Одеська область "передумала" виходити з "червоної зони"

Одеська область мала вийти з "червоної" карантинної зони 22 листопада. Але це не сталося через те, що епідеміологічні показники не покращилися. Кількість тих людей, які перебувають у клініках – за індикаторами поки що не відповідають "помаранчевій зоні". За словами першого заступника голови Одеської ОДА Бориса Волошенкова, під час переходу Одеської області до нової зони зміняться правила карантину. Так, вакциновані матимуть змогу відвідувати громадські установи, на відміну від тих, хто не отримав хоча б одного щеплення.

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