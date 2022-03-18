"Намети будуємо з г*вна та палиць, вбили пів батальйону": перехоплена розмова військового РФ

Один з російських окупантів, що воюють в Україні, під час телефонного дзвінка додому розповів про великі втрати та тяжкі умови, в яких вони опинилися.

Перехоплення розмови опублікував у YouТube радник глави МВС Антон Геращенко.

– Ми в Україні, мамо.

- У бойових діях не берете участі?

- Ну зараз тут п**дець, тут війна, мамо.

- Я знаю, що там війна, ось тобі й кажу.

- У нас пів батальйону вже вбито.

- Прямо у вас там на місці вбили чи де?

- Блін, ну так. Та щодня у нас стріляють, ми стріляємо. У нас, до речі, командира полку вбили позавчора. Підірвали його, машиною їхав.

- Я тут плачу цілими днями. Ми телефонуємо на гарячу лінію, кажуть, що ти живий, не в полоні, здоровий. Ти контракт підписав на три місяці?

- Типу того, так. Сотку майже повинні виплатити... Два дні поспіль мінами стріляє артилерія, просто поряд, за п'ять метрів від нас... Намети самі зробили з г*вна та палиць, самі робимо намети.

- Це так би мовити, не просто війна, це справжня війна...

- Я знаю. Двічі мене мало не грохнули вже. Як приїхали, від мене за 10 метрів гранату кинули, "Урал" підірвали. Пацана з п'ятої роти, строковика, підірвали, блін. Тут загалом усіх повбивали майже.