Пандемія та війна: з якими психологічними труднощами стикаються жителі сходу України

Тривожність і страхи через пандемію – ось що найбільше непокоїть їхніх пацієнтів зараз, кажуть психологи. А для Сходу країни – це уже друга поспіль після війни масштабна травма. Як відновити емоційний спокій у такій ситуації, йдеться у сюжеті "Сьогодні".

Катерина Вепро – психологиня і гештальт-терапевтка, часто консультує людей з Донбасу. Тих, хто до стресу через пандемію зіткнувся з травмою війни.

"Психіка не була готова до того, щоб переживати ще одну масштабну травму. Тому як ресурс психіки, в принципі, обмежений, люди тільки змогли облаштувати своє життя в тих умовах, в яких вони живуть, і виходить, що все потрібно робити заново", – каже психологиня.

Для того, щоб "видихнути" і оцінити ситуацію більш спокійно, спеціалісти пропонують методи "швидкої психологічної допомоги".

"Техніку безпечного місця, коли людина занурюється в те місце, де їй було безпечно, відчуває, бере цей ресурс, пам'ятає ці відчуття в тілі, і далі повертається в тут і зараз", – радить Катерина.

Такі техніки Катерина Вепро практикує і в межах проєкту Фонду Ріната Ахметова Музей "Голоси Мирних". Люди, які стали безпосередніми учасниками бойових дій на Сході країни, можуть не тільки поділитися власними історіями для онлайн-архіву, а й потрапити на безкоштовні консультації до психолога. Частиною психологічної підтримки також став ефір із порадами фахівців "Запитай у психолога".

Подробиці про масштабні проєкти Фонду Ріната Ахметова дивіться у сюжеті: