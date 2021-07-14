Перед відставкою Аваков нагородив майже 100 співробітників МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, наступного дня після подачі заяви про відставку, нагородив 84 працівники структур МВС орденами, медалями, відомчими відзнаками, а також правоохоронцям присвоєно почесні звання.

Нагородження провели на виконання указу президента, повідомляє пресслужба МВС.

В урочистій події взяли участь керівники структур відомства, також вручили нагороду загиблого нацгвардійця, присуджену посмертно, його синові. Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

"Шановні друзі, офіцери, сержанти, службовці, від імені держави Україна маю честь вручити державні нагороди вам, кращим із кращих. Спасибі, що щодня виконуєте свої обов'язки так, щоб кожен українець відчував себе у спокої і захищеним, щоб в країні дотримувалися Закону. Сподіваюся, вам є чим пишатися, тому що сьогодні тут зібралися кращі з кращих. А у нас у Міністерстві внутрішніх справ працює близько 350 000 офіцерів і службовців. Пишаюся нашим колективом, пишаюся нашим професіоналізмом! Бажаю надалі успіху", – сказав Арсен Аваков.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте докладніше, що відомо про можливиго новиго очільника МВС.

Стало відомо, що Рада візьметься за відставку Авакова і призначення його наступника 16 липня.