"Пережила Гітлера, переживу і ліліпута Путіна": пенсіонерка з Волині підбадьорила українців (фото)

Фото: колаж "Сьогодні"

На Волині 97-річна бабуся зробила фото, щоб підтримати українців.

На знімку вона тримає листок із написом: "Мені 97 років, пережила Гітлера та німців, була на відновленні Донбасу. Переживу і ліліпута Путіна з його саранчою. Слава Україні! Баба Ліда, 97 років".

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Ситуація в Україні 27 лютого