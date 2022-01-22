Чому хворі на COVID-19 втрачають нюх? Вчені пояснили

Вчені назвали причину, чому у деяких COVID-хворих зникає нюх / Фото: Колаж: Сьогодні

Втратить людина нюх при зараженні коронавірусом чи ні – залежить від наявності в нього певних генів. Група дослідників почала шукати генетичні причини втрати людиною запахів та уподобань після того, як було визначено, що це неврологічна проблема.

Згідно з новим дослідженням, генетичний фактор може пояснити, чому деякі люди втрачають нюх та смак при COVID-19, передає "Сегодня".

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Для дослідження команда провела вивчення геному тих, хто повідомив про зазначені симптоми, та тих, хто нюх не втрачав. Вчені виявили два гени, наявність яких на 11% збільшує ризик таких ускладнень.

У кого найчастіше відбувається втрата нюху?

Як пише "НВ", дослідники з 23andMe, компанії, що займається біотехнологіями, проаналізували дані майже 70 000 осіб, які взяли участь в онлайн-опитуваннях після отримання позитивного результату COVID-тесту. Серед них 68% повідомили про втрату нюху або смак як симптом.

Дослідницька група порівняла генетичні різницю між тими, хто втратив нюх і смак, і тими, хто цього не зробив. Вони виявили, що два нюхові гени – UGT2A1 і UGT2A2 – пов'язані з втратою нюху і смаку при COVID-19.

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Крім того, стало відомо, що жінки втрачають нюх та смак після зараження коронавірусом на 10% частіше за чоловіків. Більшість людей, які скаржаться на ці зміни, – молодь віком від 26 до 35 років.

Дослідники не впевнені, як залучені ці гени, хоча вони підозрюють, що інфіковані клітини можуть призвести до втрати нюху. Як правило, гени експресуються в тканинах усередині носа, пов'язаних з нюхом, і грають роль обробці речовин, що мають запах.

Цей ген зустрічається у 60% людей південноазіатського походження і лише у 15% етнічних європейців, з'ясували генетики.

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Зазначимо, що група дослідників вирішила шукати генетичні причини втрати людиною запахів та уподобань після того, як було визначено, що це неврологічна проблема.

Що каже лікар?

"Як саме ми переходимо від інфекції до втрати нюху, залишається незрозумілим. Ранні дані свідчать про те, що опорні клітини нюхового епітелію найчастіше заражаються вірусом, і, ймовірно, це призводить до загибелі самих нейронів", – сказав доктор медичних наук, доцент отоларингології в Університеті Вандербільта, який не брав участі у дослідженні, Джастін Тернер.

Чому хтось переносить COVID-19 важче?

Багато людей з COVID-19 не потрапляють до лікарні, але деякі хворіють на дуже тяжку форму хвороби. Групи етнічних меншин у Великій Британії з більшою ймовірністю помирали від COVID-19.

Частково цей вищий ризик пов'язаний із соціально-економічними факторами. Наприклад, представники етнічних меншин у Великій Британії з більшою ймовірністю житимуть у густонаселених районах. Але 60% людей південноазіатського походження несуть версію гена LZTFL1 з вищим ризиком порівняно з 15% серед білих людей і лише 2% людей африканського чи афро-карибського походження.

Симптоми коронавірусу

Часто спостерігаються симптоми:

підвищення температури;

кашель;

втрата нюху та смаку;

стомлюваність.

У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

біль в горлі;

різні інші болючі відчуття;

головний біль;

діарея;

почервоніння чи подразнення очей;

висипання на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг.

Симптоми тяжкої форми захворювання:

утруднене дихання або задишка;

біль у грудній клітці;

порушення мови чи рухових функцій чи сплутаність свідомості.

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