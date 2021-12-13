Майже 29 годин в дорозі! В Україні запустили найдовший залізничний маршрут (фото)

Поїзд між Маріуполем та Раховом курсуватиме не щодня. / Фото: Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" відправила в перший рейс поїзд з найдовшим залізничним маршрутом. Він долає на своєму шляху 1806 кілометрів.
Про це повідомили у пресслужбі УЗ.
Поїзд №5/6 маршрутом Маріуполь – Рахів сполучає 7 областей. Він робить зупинки в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.
Перші пасажири поїзда. Фото: УЗ
Графік та час в дорозі
Купуючи квиток на сайті УЗ можна побачити, що поїзд курсує не кожен день. По парних числах він відправляється з Рахова, по непарних – з Маріуполя.
При цьому час в дорозі становить 27 годин 34 хвилини, якщо їхати з Маріуполя в Рахів. Та 28 годин 46 хвилин, якщо прямувати у зворотньому напрямку.
Найдешевші квитки коштують близько 430 гривень.
Вагони обладнані:
- сповивальними столиками,
- екологічно чистими туалетами,
- системами відеоспостереження в зонах спільного користування,
- системами сучасного кондиціювання повітря,
- розетками та USB-портами,
- сигналізацією в кожному пасажирському купе,
- пультами регулювання освітлення з 4 режимами,
- індикаторами зайнятості вбиральні,
- кнопками виклику провідника та ін.
Чинні умови проїзду в поїздах
З 21 жовтня в Україні діють нові правила поїздок між областями. Для подорожей в поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один з документів, що підтверджує:
- одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
- отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
- негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 9 (дійсні 72 години).
Раніше ми писали:
- "Укрзалізниця" змінить комісійний збір при купівлі, поверненні або бронюванні квитка, а також підвищить їхню вартість.
- З 26 листопада "Укрзалізниця" спростила купівлю деяких видів квитків, а саме на регіональні потяги.