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Майже 29 годин в дорозі! В Україні запустили найдовший залізничний маршрут (фото)

Інна Собора
13 грудня, 09:52
Поїзд прямує через сім областей та сполучає схід та захід країни

Поїзд між Маріуполем та Раховом курсуватиме не щодня. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" відправила в перший рейс поїзд з найдовшим залізничним маршрутом. Він долає на своєму шляху 1806 кілометрів.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

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Поїзд №5/6 маршрутом Маріуполь – Рахів сполучає 7 областей. Він робить зупинки в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

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Перші пасажири поїзда. Фото: УЗ

Графік та час в дорозі

Купуючи квиток на сайті УЗ можна побачити, що поїзд курсує не кожен день. По парних числах він відправляється з Рахова, по непарних – з Маріуполя.

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При цьому час в дорозі становить 27 годин 34 хвилини, якщо їхати з Маріуполя в Рахів. Та 28 годин 46 хвилин, якщо прямувати у зворотньому напрямку.

Найдешевші квитки коштують близько 430 гривень.

Вагони обладнані:

  • сповивальними столиками,
  • екологічно чистими туалетами,
  • системами відеоспостереження в зонах спільного користування,
  • системами сучасного кондиціювання повітря,
  • розетками та USB-портами,
  • сигналізацією в кожному пасажирському купе,
  • пультами регулювання освітлення з 4 режимами,
  • індикаторами зайнятості вбиральні,
  • кнопками виклику провідника та ін.

Чинні умови проїзду в поїздах

З 21 жовтня в Україні діють нові правила поїздок між областями. Для подорожей в поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один з документів, що підтверджує:

  • одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
  • негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 9 (дійсні 72 години).

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