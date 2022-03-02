Майже 6000 тіл залишать в Україні? РФ не збирається забирати мертвих окупантів

У РФ не збираються забирати тіла загиблих військових / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні від початку вторгнення РФ вбито понад 5700 російських військових. Однак у Росії заявили, що їхні тіла забирати не збираються.

Про це сказала сенаторка РФ Людмила Нарусова, пише NEXTA Live.

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"Штаб Західного військового округу повідомив, що питання про те, щоб зібрати тіла загиблих військових в Україні, просто не стоїть", – сказала Нарусова.

Депутат ВРУ Олексій Гончаренко уточнив, що Нарусова пропонувала Міноборони РФ зробити "зелений коридор", щоб забрати тіла, але її ніхто не послухав.

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"Вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки обгризають тіла, деякі не можна ідентифікувати, бо вони обгорілі. За якими законами війни це можливо? Мій батько, який пішов на фронт у 41-му році, казав, що перше після будь-якого бою — це збирання тіл", – додала вона.

Ймовірно, це питання не стоїть, оскільки РФ замовчує колосальні втрати у своїй армії. Про першого свого вбитого окупанти заявили лише 27 лютого – це був кадровий офіцер Нурмагомед Гаджимагомедов. Однак насправді кількість загиблих у російських військах на той день вже перевищила 4000.

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