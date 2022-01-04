Майже всю Україну поливатимуть дощі: прогноз погоди на 4 січня (карта)

Цього дня морозу в Україні не прогнозують/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 4 січня, майже на всій території України пройдуть опади. Сніг цього дня не варто очікувати. Порівняно з попереднім днем, температура в деяких областях зросте.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні дощ пройде у всіх областях України, окрім Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської. Там очікується мінлива хмарність. Вітер – західний, 7-12 м/с.

На заході синоптики прогнозують +4-8 градусів. На сході очікується 3-5 градусів тепла.

У північних регіонах — +3-7 градусів. На півдні стовпчики термометрів будуть коливатися від +6 до +8 градусів.

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У Києві опадів не очікується, 5-7 градусів тепла, а в Сімферополі йтиме дощ — +6-8 градусів.

Коли повернуться морози?

В Україні у січні повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум — мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень. Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до Центральної України.

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У решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська – буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морозу.