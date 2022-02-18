Під Черніговом мікроавтобус на швидкості збив підводу, є загиблі

Під Черніговом в ДТП загинули дві людини. / Фото: Колаж: Сьогодні
На трасі "Київ-Чернігів" сталася смертельна ДТП. Зіткнулися мікроавтобус та підвода, яка їхала в попутному напрямку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.
Аварія сталася близько 18:00, неподалік села Топчіївка, що за 30 кілометрів від Чернігова.
"Внаслідок зіткнення вантажного мікроавтобуса та підводи двоє людей загинули", – повідомили у поліції.
Що з'ясували правоохоронці
Поліцейські встановили, що 51-річний водій мікроавтобуса рухався в напрямку Києва. Між селами Топчіївка і Красилівка Чернігівського району відбулося зіткнення мікроавтобуса з підводою, яка їхала в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП 53-річний погонич підводи та 47-річна пасажирка загинули на місці події.
Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей). За таке винуватець ДТП може потрапити в тюрьму на термін від 5 до 10 років.
Місце аварія. Фото: поліція
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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