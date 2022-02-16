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Такого не было давно: в Украине за сутки ни один человек не погиб в ДТП

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 21:50
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Количество аварий за два дня уменьшилось почти на 50%
Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что количество летальных ДТП уменьшилось/Фото: коллаж: "Сегодня"
Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что количество летальных ДТП уменьшилось/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине впервые за многие годы в сутки не было зафиксировано ни одного летального случая в ДТП. За два дня число аварий сократилось на 46%.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на спецмарафоне ко Дню единения, который транслируется на телеканале "Украина 24".

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"За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за много лет для 40-милионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас за два дня было 13 жертв ДТП", — сказал Клименко.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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