Такого не було давно: в Україні за добу жодна людина не загинула в ДТП

В Україні вперше за багато років за добу не було зафіксовано жодного летального випадку в ДТП. За два дні кількість аварій скоротилася на 46%.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на спецмарафоні до Дня єднання, який транслюється на телеканалі "Україна 24".
Деталі
"За понеділок і вівторок кількість ДТП в країні скоротилася на 46%. Вперше за багато років для 40-мільйонної країни вчора у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. Позавчора був один загиблий. Якщо подивитися на тиждень тому, у нас за два дні було 13 жертв ДТП", – сказав Клименко.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
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- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.