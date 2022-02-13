Під Донецьком влаштували стрілянину в кафе: є загиблі та поранені

В кафе під Донецьком сталася стрілянина / Фото: Колаж: Сьогодні
У Донецькій області сталася стрілянина в кафе. В результаті двоє людей загинули та ще двоє отримали поранення.
Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Подробиці
Подія сталася у Гранітному 13 лютого близько 00:45 ночі на території кафе. До поліції надійшло повідомлення про те, що через конфлікт між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї.
На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та "швидка".
Що відомо про постраждалих
За попередньою інформацією, одна людина загинула на місці, ще одна – в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізовано.
Двох людей, які влаштували стрілянину, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили у них зброю.
Що загрожує нападникам
Наразі проводяться першочергові слідчі дії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за кількома статтями:
- ст. 115 ч. 2 п. 1,7 ( умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів);
- 15 ч. 3 ст. 115 ч. 2 п. 1,7 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України;
- ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Зловмисники можуть отримати до 15 років в'язниці.
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