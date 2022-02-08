Під Хмельницьким старости двох сіл підробляли заповіти, щоб вкрасти землю (відео)

Підробляли заповіти, щоб вкрасти землю. І не будь-хто, а старости двох сіл на Хмельниччині. Земельні ділянки померлих людей оформляли на знайомих та родичів. Потім — могли б віддавати в оренду чи взагалі продати. Одна з підозрюваних просто під час інтерв'ю телеканалу "Україна" раптово на камеру зізналася у причетності до шахрайської схеми.

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

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Як працювала схема?

Колишня сільська голова вирішила вкрасти землю. Під час об’єднання у територіальні громади підробила заповіт померлої самотньої жінки та підпис секретаря сільради. Та після перевірки документи повернуло державне підприємство "Національні інформаційні системи". Чинний староста одразу зрозумів — це шахрайство.

Про те, що вкрасти землю хотіла колишня голова села — люди не знали. Кажуть, Ольга Вікторівна — відповідальна та чесна. Удома її нема. Та вона — не єдина сільська очільниця, яку підозрюють у підробці заповітів. Старості сусіднього села закидають таке саме шахрайство. Жінку знімальна група "Сьогодні" розшукала.

Спочатку вона відмовлялася розмовляти на камеру, однак згодом неочікувано зізнається нам у підробці документів. Каже, понад 5 гектарів хотіла віддати працьовитому односельцю.

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"Той чоловік допомагав. І будки автобусні, кладовища обкошував і біля пам'ятника. В нас нема таких у селі", — каже староста Галузинців Алла Маєвська.

Її теж односельці називають чесною і порядною, але визнають, що є проблеми з оформленням та продажем паїв.

"Ніхто нам не сказав, що треба землю приватизовувати, ну ми от люди користувалися, як кажуть, мали там за селом, сіяли пшеницю там. А тут раз приїжджають люди на машинах і кажуть, що ми вже купили цю землю. Тоді з таким питанням підходили до неї. А як купили? Вона казала, я не знаю", — розповідає житель Галузинців Вадим Єлиць.

Хто запідозрив жінок у шахрайстві?

Шахрайство із землею випадково виявив прокурор, який перевіряв судові рішення. Його здивувало те, що обидві старости одночасно подали до суду заповіти, оформлені в одного нотаріуса.

"Вони чудово знають своє населення, знали, що люди, які повмирали, в них відсутні спадкоємці, і таким чином вирішили набути право на земельні ділянки, які належали цим людям на користь свої знайомих, близьких", — каже прокурор Летичівської окружної прокуратури Володимир Делінда.

А це майже 10 гектарів. Якби віддали їх в оренду – мали б непоганий прибуток. Та заробити, певно, планували на продажі.

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"Мабуть, до півмільйона за одну ділянку можна було б", — зазначив прокурор Летичівської окружної прокуратури Володимир Делінда.

За підробку документів обом жінкам загрожує до трьох років в’язниці. Справу вже спрямували до суду.

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