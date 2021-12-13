Робили сертифікати знайомим. У Львові викрили медиків на підробці COVID-документів

Вартість одного фальшивого документу сягала 4 тисяч гривень

COVІD-сертифікат автоматично формувався в мобільному застосунку "Дія". / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові викрили шахрайську схему із виготовлення та розповсюдження підроблених сертифікатів вакцинації від COVID-19. Схему організували медичні працівники однієї із міських клінічних лікарень.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Як працювала схема

Зловмисники шукали клієнтів серед своїх знайомих. Медпрацівниця, фактично не проводячи щеплення, вносила до електронної медичної системи "HELSI" недостовірні відомості про проходження вакцинації. Після внесення даних в систему COVІD-сертифікат автоматично формувався в мобільному застосунку "Дія", а паперовий сертифікат можна було забрати у заздалегідь узгодженому місці.

Один фальсифікований сертифікат коштував від 2 000 до 4 000 грн.

У шахраїв провели обшуки

Під час слідчих дій за місцями проживання та роботи учасників схеми вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію з записами про псевдовакцинацію, в тому числі підроблені COVІD-сертифікати.

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Розслідування триває, вирішується питання щодо призначення ряду експертиз та повідомлення про підозру.

Як можуть покарати за використання підробних сертифікатів

Відсутність сертифіката в будь-якому разі краще, ніж підроблений сертифікат, оскільки за брак документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.

Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

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За підробку самого сертифіката та печаток на ньому можна отримати до трьох років обмеження волі, а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на п'ять років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до двох років за ґратами.

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