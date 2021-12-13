Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Делали сертификаты знакомым. Во Львове разоблачили медиков на подделке COVID-документов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 16:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стоимость одного фальшивого документа достигала 4 тысяч гривен
COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія".
COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія". / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове разоблачили мошенническую схему по изготовлению и распространение поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19. Схему организовали медицинские работники одной из городских клинических больниц.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Реклама

Как работала схема

Злоумышленники искали клиентов среди своих знакомых. Медработница, фактически не проводя прививки, вносила в электронную медицинскую систему "HELSI" недостоверные сведения о прохождении вакцинации. После внесения данных в систему COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія", а бумажный сертификат можно было забрать в заранее согласованном месте.

Один фальсифицированный сертификат стоил от 2000 до 4000 грн.

У мошенников провели обыски

В ходе следственных действий по местам жительства и работы участников схемы изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, медицинская документация с записями о псевдовакцинации, в том числе поддельные COVID-сертификаты.

Реклама

Расследование продолжается, решается вопрос о назначении ряда экспертиз и уведомления о подозрении.

Как могут наказать за использование поддельных сертификатов

Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за нехватку документа человеку грозит штраф, а за подлог – статья.

Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.

Реклама

За подделку самого сертификата и печатей можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление существуют риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

61 210

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять