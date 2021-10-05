Під Одесою в жахливому ДТП постраждали військові. Одна людина у важкому стані

Пасажирка одного з автомобілів перебуває в тяжкому стані/Колаж: Сьогодні
У передмісті Одеси, де легковик налетів на пилку трактора, при зіткненні автомобілів постраждали п'ятеро людей, серед них — військовослужбовці. Інцидент стався у вівторок, 5 жовтня.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Деталі ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Одеса-Южне, біля селища Крижанівка. Попередньо встановили, що водій автомобіля Lexus разом з колегою рухався в бік Одеси. Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, в якому знаходилися троє військовослужбовців.
Всіх госпіталізували
Всіх, хто перебував в автомобілях, забрала швидка допомога. Пасажирка Lexus, 1967 року народження, в тяжкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 і 1994 р.н.., отримали менш значні травми.
Дії правоохоронців
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Найчастіші причини ДТП в Україні
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Управління транспортом в стані сп'яніння.
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