Хлопця, який підробив "Дію", взяли на роботу в Мінцифри. Що робитиме

Українець, який підробив "Дію", став радником заступника міністра - Мінцифри. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні 21-річний хлопець, якого затримали за підробку програми "Дія", став радником на громадських засадах в одного із заступників голови Міністерства інформації.
Про це повідомляє Українська правда.
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Як розповів голова Мінцифри Михайло Федоров, у Міністерстві цифрової трансформації 21-річний хлопець тепер займається проєктом, який має залучити молодих людей до процесів цифровізації.
"Цей хлопець працює із соціальною рекламою та з нашим майбутнім проєктом, який має залучити молодь до процесів цифровізації… Хакером його важко назвати, тому що він не базу зламав, а просто дизайн зробив", – зазначив Федоров.
Голова Мінцифри додав, що корінь проблеми полягає в тому, що цей хлопець не знайшов можливості реалізуватися своїм здібностям.
"Тому ми вирішили поєднати людину, яка є цільовою аудиторією, з проєктами, які ми хочемо запустити", – сказав Федоров.
Він підсумував, що суд ще має визначити вину "хакера".
"Дія" для школярів
Кіберполіція України почала розслідування за фактом появи підробленого додатка, який візуально схожий на "Дію" і дає підліткам можливість без обмежень купувати алкоголь і сигарети.
Мінцифри напередодні звернулося до силовиків з інформацією про те, що створено інтернет-інструмент, який допомагає підліткам купити підроблену "Дію". Втім, влада поки не готова повідомити, скільки людей встигли скористатися цим додатком.
У фейковій програмі пропонуються шаблони кількох документів:
- студентського квитка;
- паспорта;
- картки платника податків;
- водійського посвідчення.
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