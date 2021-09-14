Підробка COVID-сертифікатів. Лікарям загрожує тюремний строк і заборона на професію

В МОЗ розповіли, яке покарання загрожує медикам за підробку COVID-сертифікату. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що за підробку сертифікату про вакцинацію лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. Також медика можуть позбавити права займатися медичною діяльністю.

Про це він повідомив на каналі UA: Перший.

"Зараз покарання йтиме по статті, яке стосується підроблення документів. Специфічної статті немає. Зараз відповідальність, яка є,- за внесення неправдивих даних. Для лікаря це – від позбавлення права займатися медичною діяльністю до двох років позбавлення волі", – розповів Кузін.

За його словами, наразі в Україні відкрито вже понад 30 кримінальних проваджень по факту підробки документів про вакцинацію.

"Це і сертифікати ПЛР, і свідоцтва про одужання, і довідки, і результати по вакцинації. По деяких з них слідство ведеться, найближчим часом будемо бачити результати", – додав головний санітарний лікар.

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Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Згідно з постановою Кабміну, сертифікат міститиме в собі таку інформацію:

прізвище, ім'я власника українською мовою;

дату народження власника;

унікальний номер сертифіката;

кінцеву дату терміну дії сертифіката;

дані про повний курс вакцинації від COVID-19;

інформацію про факт одужання від COVID-19 і / або про тестування на COVID-19.

Зазначимо, що кожному COVID-сертифікату надається унікальний електронний ідентифікатор, і формується QR-код.

Крім того, у мобільному застосунку бачитимете зображення власника сертифіката. Її візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.

Раніше ми повідомляли, що шість областей України не відповідають "зеленій зоні".

Також нагадаємо, ВООЗ закликала не проводити ревакцинацію від COVID-19 до кінця року.