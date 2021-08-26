"Підготувалися технічно" – заступник головного редактора "Страны" Крюкова заявила, що видання не заблокують

Олексій Данілов: Санкції введені проти засновника видання. Фото: колаж "Сьогодні"

Після введення санкцій Ради національної безпеки і оборони України проти засновника і головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви сайт Stana.ua припинив працювати, але незабаром продовжив свою діяльність, переїхавши на новий домен Strana.news. Про це розповіла заступник головного редактора видання Світлана Крюкова в ефірі телеканалу "Україна 24".

Підготувалися до атаки

"Я не виключаю, що це не останній домен, на який ми перескочили. Не дивлячись на те, що рішення РНБО, стало для нас повною несподіванкою, ми технічно підготувалися до цієї атаки. Тому, думаю, що нам вдасться відстояти свій проєкт і зберегтися . Більш того, у мене в цьому немає ніяких сумнівів, так як в епоху інтернету і хвалену діджіталізаціі зупинити потік інформації і приглушити сигнал практично неможливо", – сказала вона.

Чи не вникають в рішення

Крюкова також зазначила, що за даними її джерел, секретар РНБО Олексій Данілов, як і велика частина учасників Ради, не приймає ніякої участі у вивченні і підготовки документів про введення санкцій.

"Більш того, до останнього моменту вони взагалі не в курсі, що виноситься на засідання і, як правило, голосують всі монолітно за рішення, в які не вникають", – сказала вона, додавши, що за рішенням по Гужві і "Страна.ua" не було ніякої докладної інформації, яка пояснює, чому видання було включено в цей список.

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Чому ввели санкції

Нагадаємо, 20 серпня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України були введені санкції проти головного редактора порталу "Страна" Ігоря Гужви. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що РНБО не вводив ніяких санкцій проти видання "Страна", а лише стосовно його власника.

"Ми проти "Страна.ua" ніяких санкцій не вводили. Ми ввели санкції стосовно її власника, пана Гужви, який є апологетом Російської Федерації. Який співпрацює з Російською Федерацією. Який звідти отримує допомогу. Так що ми повинні робити? Ми взагалі до журналістів не маємо ніякого відношення, не розумію, чого ви ображаєтеся", – сказав Данілов журналістам.

справа Гужви

Відомо, що влітку в 2017 року в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва. Як повідомив чинний тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко, Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео- та фотодокази даного правопорушення.

Тоді Гужва вийшов під заставу і через рік він вже був у Відні, де попросив у австрійських властей політичного притулку.