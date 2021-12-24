Підозра нардепу Шевченка та нові правила в'їзду до Чехії — головні новини за ніч

Шевченко отримав підозру про держзраду, а в Чехію тепер лише з ПЛР-тестом/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Депутату Шевченка вручили підозру у держзраді

Депутат Верховної Ради Євген Шевченко (колишній член партії "Слуга народу") отримав підозру у держзраді. Відомо, що причиною цього стали його відносини з Білоруссю, а також він заявив, що йому "шиють створення російського світу в Україні".

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Євген Шевченко навесні побував у гостях у диктатора Лукашенка/Колаж: "Сьогодні"

Чехія змінила правила в'їзду для українців: що треба знати

Чехія змінила правила в'їзду для громадян України. Від 27 грудня, щоб в'їхати в країну, потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту навіть щепленим двома дозами вакцини.

Нові правила почнуть діяти з 27 грудня/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

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Після втручання силовиків на київському вокзалі знайшлася ялинка: у п'ятницю обіцяють запалити

У прокуратурі Києва розслідують зникнення дороговартісної ялинки, яка коштувала ніби 5 мільйонів гривень. Однак згодом повідомили, що її ціна — 600 тисяч гривень. Дерево мали встановити в головному вестибюлі залізничного вокзалу Києва. Аж до вчорашнього дня ялинки не було, проте після гучного скандалу її все ж таки знайшли і почали монтувати.

Ялинка коштує у 8 разів дешевше, ніж повідомлялося раніше/Фото: "Сьогодні", автор — Олександр Марущак

Вашингтон не готовий дати гарантії безпеки Росії — посол США

Попри те, що Росія вимагає термінової відповіді від Сполучених Штатів Америки щодо гарантій своєї безпеки, американці пропонують почекати і спочатку обговорити занепокоєння Кремля з партнерами НАТО.

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