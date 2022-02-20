"Підривника" машини в Донецьку зловили за день до вибуху

Внаслідок вибуху машини, від якої мало що залишилося, ніхто не постраждав / Колаж "Сьогодні"

Так звана влада самопроголошеної "ДНР" вже має підозрюваного "українського диверсанта", якого звинувачують у підриві машини поліцейського у Донецьку 18 лютого. Щоправда, за повідомленням російського пропагандиста Володимира Соловйова, зловили підривника... за добу до вибуху машини.

Про героїчне затримання "агента української розвідки" Соловйов написав на своїй сторінці у Твіттері з посиланням на Перший канал.

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Що відомо

Розслідуванням факту підриву автомобіля голови міліції у Донецьку чомусь вирішили зайнятися в Росії – відповідну кримінальну справу відкрив Слідчий комітет РФ. Голова міліції Денис Синенков не постраждав.

Наступного дня після НП місцева влада заявила про затримання підривника, який вже дав свідчення.

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20 лютого російські ЗМІ, які зараз працюють за чіткими рознарядками з Кремля, повідомили про затримання нібито цілої групи диверсантів, які планували підрив об'єктів критичної інфраструктури Донецька.

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