Загинули через окупантів: у Бучі 67 українців поховали в братську могилу (відео)

Людей поховали на території церкви/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Бучі Київської області поховали 67 осіб в братську могилу. Вони загинули через обстріли російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив директор КНП "Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрій Левківський.

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67 загиблих внаслідок війни РФ проти України поховали на території міської церкви у Бучі.

"Були різні, декого навіть не ідентифікували", — написав Левківський.

На кадрах видно, що людей ховають у ряд просто в чорних мішках.

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Окупанти вбивають своїх

У Києві під час обстрілу телевежі 1 березня загинула 32-річна росіянка Ася Клімова. Про зникнення Клімової 3 березня повідомив її брат.

За словами брата, вона вийшла з дому, попрямувала у бік метро "Дорогожичі" (воно знаходиться неподалік телевежі) і з того часу більше не виходила на зв'язок. Одна зі знайомих Клімової розповіла, що її впізнали за татуюванням.

Клімова народилася в Нижньогородській області. До Києва вона переїхала близько пів року тому, у неї був тимчасовий дозвіл на проживання.

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В останньому відео у себе в Instagram Клімова розповіла, що "за всі пів року жодного разу не зіткнулася з якоюсь злою реакцією" на те, що вона росіянка і скрізь говорить лише російською.

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