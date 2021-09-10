Погода якраз для пікніка і шашликів: прогноз на вихідні

Бабине літо порадує українців на вихідних / Фото: Pixabay

На вихідних осінь в Україні скасовується – буде практично літня погода до 26 градусів, тільки ночі холодні. Дощів теж практично не буде.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

11-12 вересня в Україні буде тепло, температура повітря протягом дня буде досягати 22-26 градусів.

Дощів в більшості областей України не буде. Хіба що в неділю в Криму, Херсонській області, локально на Закарпатті може щось трохи покапать, але нічого серйозного.

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У Києві 11-12 вересня очікується гарна погода – сухо і сонячно. Вранці, звичайно, буде свіжо, а вдень – дуже тепло. Максимально в столиці протягом суботи-неділі 23-25 градусів.

В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видався дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилося.

З другої тижні вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірне України очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років .

Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але ще й не осінь . Синоптики кажуть, що в перший місяць осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

Також найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань дав прогноз погоди на осінь і розповів, коли сильно похолодає.