Погода в жовтні: коли очікувати снігу і заморозків

/ Фото: Сьогодні

Осінь дедалі більше вступає у свої права: день став на третину коротшим, ніж був у червні, коли він максимальний, тепер сонце світить менше половини доби, та й то його не завжди видно за хмарами. Поки тримається тепла суха погода, але в будь-який момент може похолодати і задощить. Вже днями синоптики обіцяють заморозки.

"Сегодня" з'ясували, якою очікується погода в жовтні.

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Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів.

Народний синоптик: Місяць виявиться "дволиким"

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/ Фото: Сьогодні

За розрахунками Леоніда Горбаня, жовтень очікується в цілому холодним, але сухим, опадів випаде не більше 25 мм. Це нижче мінімальної норми, розрахованої Укргідрометцентром за даними спостережень за 30 років. Другий місяць осені виявиться "дволиким": порадує тривалим "бабиним літом" в середині і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами.

Прохолода прийде з перших днів і посилиться холодними дощами 4-5-го числа. Але до кінця першої декади потеплішає, а до середини місяця погода стане майже вересневою: вдень до +20 тепла, сухо і сонячно. Свято Покрова Богородиці, всупереч народним прикметам – "до обіду літо, після обіду – зима" – виявиться найтеплішим днем жовтня. У цей день температура може бути вище +20 градусів.

Однак уже через день-два погода різко зміниться: температура впаде більш ніж на 10 градусів, до +6-8 вдень, налетять холодні дощі, до 20 жовтня на півночі і сході країни можуть бути нічні заморозки. Глибока осінь прийде після 25 жовтня, коли циклон із півночі принесе короткочасні, але відчутні морози – дві-три ночі може бути до семи градусів нижче нуля. Опадів у ці дні не очікується. До кінця місяця знову потеплішає до +8-10 градусів вдень, але ненадовго: вже дихає холодом листопад.

Укргідрометцентр: Опалювальний сезон розпочнеться пізніше

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, середньомісячна температура в жовтні буде близькою до кліматичної норми, як і у вересні. Але це нові кліматичні характеристики, які діють з 2021 року і засновані на спостереженнях за останні 30 років, уточнив Анатолій Прокопенко.

"Тепер погода в жовтні тепліша, ніж 30 років тому, – каже Анатолій Прокопенко. – Приблизно на тиждень уперед змістилася дата переходу середньодобової температури нижче восьми градусів тепла, коли починається опалювальний сезон. Якщо раніше опалення в будинках включали 15-16 жовтня, то тепер у більшості областей батареї теплішають у третій декаді місяця. А в південних регіонах вже можна обійтися без підігріву і на початку листопада. Лише в Чернігівській, Житомирській, Сумській, Хмельницькій областях опалювальний сезон, як і раніше, починається в середині другої декади жовтня. Опади очікуються в межах норми, це досить, щоб забезпечити вегетацію озимих".

Синоптик не виключає заморозків навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

За інформацією Укргідрометцентру, середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря в жовтні становить 16 градусів морозу, абсолютний максимум – 34 градуси тепла.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

Погодні сайти: "Піч" буде повільно холонути

Узагальнений прогноз погодних сайтів на жовтень показує, що вони "бачать" погоду в другому осінньому місяці приблизно однаковою по всій Україні і набагато менш суворою, ніж передбачають Леонід Горбань і Укргідрометцентр.

Перша половина жовтня очікується швидше вересневою: до +15 градусів удень і не нижче +7 градусів уночі в західних, центральних і східних регіонах. Що далі на північ, то, очевидно, прохолодніше, але не набагато. Якщо на Львівщині, Тернопільщині, Буковині і далі на схід від Вінницької, через Черкаську, Полтавську і аж до крайньої Луганської області вдень буде +14-16, вночі +7-8, то на Волині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині Харківщині очікується вдень +12-13, а вночі – ті ж +7-8 градусів.

Що південніше від українського "центру", то тепліше, але не так вже щоб дуже. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в Криму вдень температура може бути 16-18 градусів тепла, вночі – вісім-дев'ять градусів тепла. Така ж "південна" погода і в Закарпатті.

У другій половині місяця температура повітря почне повільно знижуватися, але рівномірно по всій Україні, без різких контрастів. На півночі країни поступово похолодає до кінця жовтня до +9-11 градусів вдень і до +4-6 вночі. На заході, в центрі і на сході буде тепліше на два-три градуси, ніж у північних областях, на півдні – тепліше ще на два-три градуси. Разом температурна різниця між північчю і півднем складе близько п'яти градусів як вдень, так і вночі.

У Києві погода буде такою ж, як в областях, розташованих на північ від столиці. Найпрохолоднішою очікуються перший і останній тижні: температура вдень не вище +10-12.

Опадів буде небагато, але вони випадуть нерівномірно. Найбільше знадобляться парасольки закарпатцям: з перших 15 днів днів жовтня десять виявляться дощовими. У другій половині місяця таких днів буде всього три, ближче до листопада. Перша половина жовтня очікується дощовою на Тернопільщині, Вінниччині, Черкащині, не оминуть дощі і південні регіони. А ось північні і східні області побачать опади тільки в другій половині місяця, і то вони будуть невеликими. Лише на Луганщині 15-18 жовтня можливі зливи і навіть осінні грози.

Як бачимо, цього разу прогноз погодних сайтів докорінно відрізняється від двох інших: не очікують інтернет-синоптики ні снігу, ні заморозків, ні різких коливань температури, які розрахував Леонід Горбань.

Чий прогноз точніший, дізнаємося через місяць.

Жовтень попереду, а вересень прощається з нами снігом і зливами. Де вирувала стихія і чи прийде ще бабине літо, дивіться в сюжеті.