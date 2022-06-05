Погодні гойдалки. По яких областях України вдарять грози

В Україні 6 червня буде тепло та без опадів / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 6 червня, підготовлений синоптиками. Укргідрометцентру , у понеділок принесе суттєві покращення погоди на всій території України. Незважаючи на те, що вже почалося літо, погода вранці буде прохолодною + 8...+13 градусів тепла.

У понеділок на всій території України буде сухо, за винятком окупованого Херсона та Сімферополя, там очікуються опади. Найспекотніше буде у Запоріжжі, Ужгороді, до +28, на решті території температура повітря прогріється до +25 градусів тепла.

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Погода в регіонах

У Вінницькій області без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +25...+27°С.

У Черкаській області без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +23...+25°С.

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У Кіровоградській області без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +23...+25°С.

У Львівській області без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +23...+25°С.

У Волинській області без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +23...+25°С.

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У Рівненській області без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +23...+25°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+19°С, вдень +25...+27°С.

У Харківській області без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +24...+26°С.

У Луганській області без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +24...+26°С.

У Донецькій області без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +25...+27°С.

У Києві без опадів. північно-східний. Температура повітря вночі +12…+14. Вдень +23...+25 градусів тепла.

Як зберегти здоров'я метеозалежним людям

Часті зміни погоди потепління, дощі, похолодання – дуже впливають на метеозалежних людей. Більшість за день-два до зміни погодних умов починають відчувати дискомфорт: головний біль, сонливість, нудота, крутить ноги або руки. Щоб мінімізувати вплив погоди на організм рекомендується якнайчастіше бувати на вулиці і дихати повітрям, висипатися, більше пити чистої води і відпочивати.

Зазначимо, що нинішня весна у Києві стала однією з найхолодніших за останні роки. Найнижчими показники температури були у квітні. Крім того, за весь час спостережень, весна 2022 року увійшла до десятки найсухіших.