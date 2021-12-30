Поліцейські посилять контроль за водіями: що зміниться

Посилений контроль буде до кінця новорічних свят / Колаж "Сьогодні"

В Україні на новорічні свята поліцейські посилять контроль за водіями. Копи не допускатимуть, щоб ті сідали за кермо п'яними.

Про це повідомляє поліція України.

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Чи буде менше ДТП?

Особливу увагу голова Нацполіції Ігор Клименко звернув на те, що п'яних водіїв виявляли та не допускали до машин, а також зазначив, що буде безпечний супровід організованих груп дітей.

"Отже, у святкові дні ми маємо посилено стежити за безпекою дорожнього руху, адже всі профілактичні заходи спрямовані на недопущення дорожньо-транспортних пригод та запобігання травмуванню та загибелі людей", – додав Ігор Клименко.

Негода на дорогах

Минулої доби через погіршення погоди обмежили рух для проїзду великовагового транспорту на трасах Запорізької, Кіровоградської та Миколаївської областей.

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"Складні погодні умови очікуються і надалі. Зокрема, опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, на дорогах – ожеледь. Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту, тому ми маємо оперативно реагувати та належно організовувати роботу", – сказав Ігор Клименко.

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