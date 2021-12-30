Полицейские усилят контроль за водителями: что изменится

Усиленный контроль будет до конца новогодних праздников / Коллаж "Сегодня"

В Украине на новогодние праздники полицейские усилят контроль за водителями. Копы будут не допускать, чтобы те садились за руль пьяными.

Об этом сообщает полиция Украины.

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Будет меньше ДТП?

Особое внимание глава Нацполиции Игорь Клименко обратил на то, что пьяных водителей выявляли и не допускали к машинам, а также отметил, что будет безопасное сопровождение организованных групп детей.

"Итак, в праздничные дни мы должны усиленно следить за безопасностью дорожного движения, ведь все профилактические меры направлены на недопущение дорожно-транспортных происшествий и предупреждение травмирования и гибели людей", – добавил Игорь Клименко.

Непогода на дорогах

За прошедшие сутки из-за ухудшения погоды ограничили движение для проезда тяжеловесного транспорта на трассах Запорожской, Кировоградской и Николаевской областей.

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"Сложные погодные условия ожидаются и дальше. В частности, значительные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах – гололедица. Такие погодные условия могут повлечь за собой усложнение движения транспорта, поэтому мы должны оперативно реагировать и надлежаще организовывать работу", – сказал Игорь Клименко.

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