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Рекорд за 20 лет! Украинские полярники показали снежное лето в Антарктиде – поразительные фото

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
19 декабря, 15:31
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Предыдущую рекордную отметку зафиксировали в 2016 году. Тогда выпало 2,65 м снега
С 1 декабря в Антарктиде началось календарное лето.
С 1 декабря в Антарктиде началось календарное лето. / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле антарктической станции "Академик Вернадский" выпало рекордное количество снега за 20 лет. Там зафиксировали снежные сугробы высотой в 2,75 метра.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

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Предыдущий рекорд был в 2016 году, он составлял 2,65 метра, то есть на 10 сантиметров меньше.

"К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет… 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет!" , – говорится в сообщении.

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Фото: Александр Надточий и Денис Пишняк

Арктическое лето

Полярники напоминают, что в данный момент в Антарктиде продолжается лето, но, несмотря на это, каждый день приходится отбрасывать огромные сугробы снега.

"На нашем острове и теперь снежит. И это при том, что в Антарктиде в данный момент лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинята не пострадали. Интересно, такой огромный презент от Николая значит, что украинские зимовщики были очень вежливыми предыдущий год?", – шутят полярники.

Снег засыпал пингвинов прямо на гнездах

У украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпало рекордное в этом году количество снега – 262 см. Он буквально засыпал гнезда пингвинов, которые в данный момент высиживают яйца.

С 1 декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снег почти постоянно, и по прогнозам метеорологов, высота снежного покрова может еще увеличиться.

"Конечно, такая погода разнообразит жизнь не только полярников (потому что необходимо изрядно махать лопатой, чтобы расчистить даже основные участки), но и их главных соседей – пингвинов. Те гнезда, которые расположены на низменностях, полностью засыпали снегом: из них торчат только головы птиц, которые продолжают высиживать яйца", – рассказывают полярники.

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