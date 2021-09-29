Поліція почне перевіряти COVID-сертифікати – як виявлятимуть підробки

В Україні поліція почне перевіряти справжність COVID-сертифікатів. Колаж: "Сьогодні"

Національна поліція і Мінцифри розробили спеціальне програмне забезпечення для поліції, щоб вони могли швидко перевіряти COVID-сертифікати в "Дія" або сканувати паперові документи. Перевірка здійснюватиметься за допомогою поліцейського планшета.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, цитує Інтерфакс-Україна.

"Кожен сертифікат та довідка має QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їхню чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча й не визначена відповідальною в цьому процесі", – сказав Ігор Клименко.

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Тому фахівці Нацполіції спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили програмне забезпечення для поліцейських планшетів. Це дозволить правоохоронцям швидко і безперебійно перевірити сертифікат в "Дія" або сканувати для перевірки паперовий його варіант.

Клименко також додав, що перевірка COVID-сертифікату буде схожа на те, як зараз перевіряють водійські посвідчення.

Лікарям загрожує тюремний строк і заборона на професію

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Раніше ми повідомляли, що за підробку сертифіката про вакцинацію лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. Також медика можуть позбавити права займатися медичною діяльністю.

"Зараз покарання йтиме за статтею, яка стосується підроблення документів. Специфічної статті немає. Зараз відповідальність, яка є,- за внесення неправдивих даних. Для лікаря це – від позбавлення права займатися медичною діяльністю до двох років позбавлення волі" , – розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наразі в Україні відкрито вже понад 30 кримінальних проваджень за фактом підробки документів про вакцинацію.

"Це і сертифікати ПЛР, і свідоцтва про одужання, і довідки, і результати щодо вакцинації. За деякими з них слідство ведеться, найближчим часом бачитимемо результати", – додав головний санітарний лікар.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Згідно з постановою Кабміну, сертифікат міститиме в собі таку інформацію:

прізвище, ім'я власника українською мовою;

дату народження власника;

унікальний номер сертифіката;

кінцеву дату терміну дії сертифіката;

дані про повний курс вакцинації від COVID-19;

інформацію про факт одужання від COVID-19 та/або про тестування на COVID-19.

Зазначимо, що кожному COVID-сертифікату надається унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.

Крім того, у мобільному застосунку відображатиметься фотографія власника сертифіката. Її візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.