Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🍎 Презентація Apple - яким буде новий IPhone ⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини України

Підробка COVID-сертифікатів. Лікарям загрожує тюремний строк і заборона на професію

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
14 вересня, 13:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні відкрито вже більше 30 кримінальних проваджень за фактом підробки документів про вакцинацію
В МОЗ розповіли, яке покарання загрожує медикам за підробку COVID-сертифікату. Фото: колаж "Сьогодні"
В МОЗ розповіли, яке покарання загрожує медикам за підробку COVID-сертифікату. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що за підробку сертифікату про вакцинацію лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. Також медика можуть позбавити права займатися медичною діяльністю.

Про це він повідомив на каналі UA: Перший.

Реклама

"Зараз покарання йтиме по статті, яке стосується підроблення документів. Специфічної статті немає. Зараз відповідальність, яка є,- за внесення неправдивих даних. Для лікаря це – від позбавлення права займатися медичною діяльністю до двох років позбавлення волі", – розповів Кузін.

За його словами, наразі в Україні відкрито вже понад 30 кримінальних проваджень по факту підробки документів про вакцинацію.

"Це і сертифікати ПЛР, і свідоцтва про одужання, і довідки, і результати по вакцинації. По деяких з них слідство ведеться, найближчим часом будемо бачити результати", – додав головний санітарний лікар.

Реклама

Читайте також:

Кабмін ввів "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати з привілеями для щеплених

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Згідно з постановою Кабміну, сертифікат міститиме в собі таку інформацію:

  • прізвище, ім'я власника українською мовою;
  • дату народження власника;
  • унікальний номер сертифіката;
  • кінцеву дату терміну дії сертифіката;
  • дані про повний курс вакцинації від COVID-19;
  • інформацію про факт одужання від COVID-19 і / або про тестування на COVID-19.
Реклама

Зазначимо, що кожному COVID-сертифікату надається унікальний електронний ідентифікатор, і формується QR-код.

Крім того, у мобільному застосунку бачитимете зображення власника сертифіката. Її візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.

Раніше ми повідомляли, що шість областей України не відповідають "зеленій зоні".

Також нагадаємо, ВООЗ закликала не проводити ревакцинацію від COVID-19 до кінця року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.69

Євро (€)

31.45

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
3 332 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти