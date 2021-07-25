Версия на русском
$ 27,19
32,03

У ще двох областях і містах України з'являться камери на дорогах: дата і список від МВС

25 липня, 16:39

Ольга Кравченко

За рік функціонування системи кількість зафіксованих подій з ознаками правопорушення знизилася майже в 10 разів

З 12:00 годин 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький і Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Про це повідомляє прес-служба МВС України в Telegram.

Розташування камер

Кіровоградська область

Житомирська область

Читайте також: Камери на дорогах зафіксували величезну кількість порушень ПДР

Кропивницький

Харків

Реклама

Зазначені місця розташування камер автофіксації вибрали з-за великої кількості виявлених на них порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП з тяжкими наслідками.

Трохи статистики по роботі системи автофіксації порушень ПДР:

З початку функціонування системи спостерігається загальна тенденція зниження кількості порушень, зафіксованих в автоматичному режимі.

Так, за рік функціонування системи кількість зафіксованих подій з ознаками правопорушення знизилася майже в 10 разів. А одним з головних позитивних наслідків введення автофіксації є зменшення кількості ДТП в три рази в місцях, де були встановлені камери.

Хочемо зауважити, що міста Кропивницький і Харків будуть другим і третім обласними центрами після Києва, в яких запрацюють камери автофіксації.

Раніше ми писали, що в Харкові з'явилися камери контролю ПДР.

Нагадаємо, українська поліція отримала повнопривідні "Фантоми" для боротьби з лихачами. Завдяки інтегрованій системі контролю швидкості рухомих транспортних засобів патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі – по ходу патрульного авто, назустріч і навіть ззаду.

Новини на цю ж тему:
Київ Одеса Харків камери Кропивницький

Джерело: Сьогодні

Реклама