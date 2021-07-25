В еще двух областях и городах Украины появятся камеры на дорогах: дата и список от МВД

За год функционирования системы количество зафиксированных событий с признаками правонарушения снизилась почти в 10 раз

С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

Расположение камер

Кировоградская область

на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч)

на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)

Житомирская область

на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)

на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч)

на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)

на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч)

на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)

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Кропивницкий

ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч)

Харьков

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просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч)

Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.

Немного статистики по работе системы автофиксации нарушений ПДД:

С начала функционирования системы наблюдается общая тенденция снижения количества нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.

Так, за год функционирования системы количество зафиксированных событий с признаками правонарушения снизилась почти в 10 раз. А одним из главных положительных последствий введения автофиксации является уменьшение количества ДТП в три раза в местах, где были установлены камеры.

Хотим заметить, что города Кропивницкий и Харьков будут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.

Ранее мы писали, что в Харькове появились камеры контроля ПДД.

Напомним, украинская полиция получила полноприводные "Фантомы" для борьбы с лихачами. Благодаря интегрированной системе контроля скорости движущихся транспортных средств патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении – по ходу патрульного авто, навстречу и даже сзади.