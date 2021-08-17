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Отримує багато погроз. Мендель прийшла на презентацію з охороною (фото)

Ігор Сєров
17 серпня, 20:26
Колишня прессекретарка президента сьогодні провела презентацію своєї книги "Кожен із нас президент"

Ексречниця Зеленського Юлія Мендель побоюється за своє життя. На сьогоднішню презентацію книги власного авторства "Кожен із нас президент" Юлія прийшла з охороною, передає кореспондент "Сьогодні".

"Іноді боюся", – сказала Мендель і зазначила, що отримує багато погроз.

Колишня прессекретарка Зеленського припускає, що за першою книгою не забариться і друга – також присвячена політичному життю країни.

"Політика ж не закінчується", – сказала нам Мендель.

Юлія Мендель з охороною на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні"

Юлія зазначає, що багато з відомих їй фактів у книгу не увійде, мовляв, це було б неприпустимо з погляду нацбезпеки.

На запитання, чи збирається вона йти в політику, Мендель, усміхаючись, відповіла: "Я хороший піарник".

Презентація відбулася в одному зі столичних торговельних центрів, на зустріч прийшло близько трьох десятків людей. Після більш ніж годинного спілкування новоспечена письменниця підписала книги.

Юлія Мендель на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Про що книга Мендель

Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен із нас президент". Колишня прессекретарка викладала фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.

Крім того, журналістка порівняла чинного президента з революцією в Україні 2013-2014 років. На думку Мендель, Зеленський краще за "брудні намети, розбитий Майдан, негігієнічні й холодні ночі".

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