"Останній саміт буде в Ялті". Зеленський запросив Росію на Кримську платформу

Президент України Володимир Зеленський запросив Росію взяти участь у Кримській платформі / Колаж "Сегодня"

Сьогодні в Києві проходить перший саміт Кримської платформи – першої міжнародної майданчика по поверненню окупованого півострова. По завершенню першого засідання президент України Володимир Зеленський запросив Росію поставити підпис під підсумковим документом саміту.

"Декларація відкрита для підписів інших держав. Російська Федерація, яка звісно не брала участь в нашому саміті, так активно у себе обговорювала і коментувала, реагувала, була настільки активною, що склалося враження, начебто вона є повноцінним учасником Кримської платформи. Якщо цей майданчик настільки цікавить її, ми запрошуємо РФ приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історично трагічної помилки. Я обіцяю, що в декларації, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для представника РФ. Думаю, що швидше за все, цей підпис буде останнім на останньому саміті Кримської платформи в Ялті", – сказав Володимир Зеленський, закриваючи засідання саміту.

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Раніше ми писали, що саміт – лише старт проєкту. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, напередодні зустрічі на базі представництва президента в Автономній Республіці Крим відкриється окрема служба із забезпечення діяльності "Кримської платформи".

Головна мета – повернути Крим до складу України. У "Кримської платформи" є й інші завдання: