Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

"Останній саміт буде в Ялті". Зеленський запросив Росію на Кримську платформу

Ірина Ковальчук
23 серпня, 14:45
Президент України Володимир Зеленський запросив Росію поставити підпис під декларацією про деокупацію Криму

Президент України Володимир Зеленський запросив Росію взяти участь у Кримській платформі / Колаж "Сегодня"

Сьогодні в Києві проходить перший саміт Кримської платформи – першої міжнародної майданчика по поверненню окупованого півострова. По завершенню першого засідання президент України Володимир Зеленський запросив Росію поставити підпис під підсумковим документом саміту.

Читайте також:

"Декларація відкрита для підписів інших держав. Російська Федерація, яка звісно не брала участь в нашому саміті, так активно у себе обговорювала і коментувала, реагувала, була настільки активною, що склалося враження, начебто вона є повноцінним учасником Кримської платформи. Якщо цей майданчик настільки цікавить її, ми запрошуємо РФ приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історично трагічної помилки. Я обіцяю, що в декларації, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для представника РФ. Думаю, що швидше за все, цей підпис буде останнім на останньому саміті Кримської платформи в Ялті", – сказав Володимир Зеленський, закриваючи засідання саміту.

Читайте також:

Реклама

Раніше ми писали, що саміт – лише старт проєкту. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, напередодні зустрічі на базі представництва президента в Автономній Республіці Крим відкриється окрема служба із забезпечення діяльності "Кримської платформи".

Головна мета – повернути Крим до складу України. У "Кримської платформи" є й інші завдання:

  • стежити за порушенням прав людини в Криму, захищати громадських активістів, журналістів, звичайних людей від пресингу з боку влади Росії;
  • допомагати влаштуватися в Україні тим кримчанам, які вирішили переїхати: це питання роботи, житла, соціальної підтримки;
  • координувати всі питання, що стосуються Криму, з міжнародними громадськими організаціями та урядовими структурами різних країн.

Реклама