"Останній саміт буде в Ялті". Зеленський запросив Росію на Кримську платформу

Президент України Володимир Зеленський запросив Росію взяти участь у Кримській платформі / Колаж "Сегодня"
Сьогодні в Києві проходить перший саміт Кримської платформи – першої міжнародної майданчика по поверненню окупованого півострова. По завершенню першого засідання президент України Володимир Зеленський запросив Росію поставити підпис під підсумковим документом саміту.
Деокупація півострова – 6 питань про те, що таке "Кримська платформа" і чому її так боїться Росія
"Декларація відкрита для підписів інших держав. Російська Федерація, яка звісно не брала участь в нашому саміті, так активно у себе обговорювала і коментувала, реагувала, була настільки активною, що склалося враження, начебто вона є повноцінним учасником Кримської платформи. Якщо цей майданчик настільки цікавить її, ми запрошуємо РФ приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історично трагічної помилки. Я обіцяю, що в декларації, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для представника РФ. Думаю, що швидше за все, цей підпис буде останнім на останньому саміті Кримської платформи в Ялті", – сказав Володимир Зеленський, закриваючи засідання саміту.
Чи змусить "Кримська платформа" Росію забратися з Криму? Зеленський відповів "Сьогодні"
Раніше ми писали, що саміт – лише старт проєкту. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, напередодні зустрічі на базі представництва президента в Автономній Республіці Крим відкриється окрема служба із забезпечення діяльності "Кримської платформи".
Головна мета – повернути Крим до складу України. У "Кримської платформи" є й інші завдання:
- стежити за порушенням прав людини в Криму, захищати громадських активістів, журналістів, звичайних людей від пресингу з боку влади Росії;
- допомагати влаштуватися в Україні тим кримчанам, які вирішили переїхати: це питання роботи, житла, соціальної підтримки;
- координувати всі питання, що стосуються Криму, з міжнародними громадськими організаціями та урядовими структурами різних країн.