Перший саміт Кримської платформи: всі подробиці

23 серпня у Києві проходить саміт Кримської платформи – міжнародного майданчика, створеного для об'єднання зусиль з деокупації українського півострова.

Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, сьогодні обговорять відновлення прав кримськотатарського народу і мілітаризацію Росією Азово-Чорноморського регіону. Всього очікується участь 45 іноземних делегацій, серед них – всі 30 членів НАТО. 14 держав будуть представлені на рівні президентів і глав урядів, а за підсумками саміту планують ухвалити декларацію.

10:00 До Києва вже прибули представники багатьох держав, серед них – президент Європейської ради Шарль Мішель і президентська делегація США на чолі з міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм.

On behalf of the Government of Ukraine my warmest welcome to the President of the European Council @CharlesMichel arriving to join the celebration of the 30th anniversary of Ukraine & # 39; s independence pic.twitter.com/x0UkJttMyZ