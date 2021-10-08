"Постковідний синдром" і санкції проти Лукашенка — головні новини за ніч

Наслідки коронавірусу для людського організму та тиск на Олександра Лукашенка зі сторони ЄС/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Проблеми з пам'яттю і задуха: лікарі розповіли про наслідки COVID-19

Спеціальна робоча група медиків та експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я разом із залученими науковими установами представила визначення та офіційний опис "постковідного синдрому".

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Постковідний синдром зустрічається у близько 20% людей/Колаж: Сьогодні

Вбивство поліцейського в Чернігові: керівництво поліції відсторонили від посад

У Чернігові, де нещодавно вбили поліцейського Артура Єрохіна, відсторонили від посад начальника патрульної поліції області Андрія Думича і двох його заступників. Це пов'язано з розслідуванням вбивства.

Відсторонення від посади пов'язане з розслідуванням вбивства/Колаж: Сьогодні

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Термінові санкції: в ЄС хочуть добити режим Лукашенка новим рішенням

Євросоюз посилюватиме санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який рік тому утримав владу силовим шляхом після сумнівної перемоги на виборах. Зробити це мають намір терміново.

Лукашенко буде відповідати не тільки за розгін протестів, але і за транзит нелегалів в ЄС / Колаж "Сьогодні"

У Польщі прокуратура затримала вісьмох осіб у справі про смерть українця Дмитра Никифоренка

Окружна прокуратура у Щецині затримала вісьмох осіб у справі про смерть 30 липня у Вроцлаві 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. Зараз прокурори проводять із затриманими слідчі дії.

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