Проблеми з пам'яттю і задуха: лікарі розповіли про наслідки COVID-19

Зазвичай симптоми відчуваються протягом трьох місяців після перенесення коронавірусу

Постковідний синдром зустрічається у близько 20% людей/Колаж: Сьогодні

Спеціальна робоча група медиків і експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я разом із залученими науковими установами представила визначення та офіційний опис "постковідного синдрому".

Про це повідомляє ВООЗ.

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У кого зустрічається постковідний синдром?

Згідно з висновком експертів, постковідний стан зустрічається у близько 20% пацієнтів, які перенесли інфекцію SARS CoV-2. Зазвичай його симптоми відчуваються близько трьох місяців від початку захворювання COVID-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами.

Ознаки синдрому

"Загальні ознаки такого стану полягають у підвищеній втомлюваності, нестачі дихання, когнітивному розладі і деяких інших симптомах, які також впливають на повсякденне функціонування. Симптоми можуть бути вперше виявлені після первинного відновлення безпосередньо після хвороби COVID-19 або з'явитися з початком захворювання. Симптоми можуть змінюватися — послаблюватися або загострюватися — час від часу", — повідомляє ВООЗ.

Визначення постковідного синдрому допоможе краще його діагностувати, відокремлюючи від інших хвороб і нездужань, а також швидше почати його лікування. Вивчення цього синдрому триватиме у міру надходження нових даних і розширення польових досліджень.

Обов'язкова вакцинація в Україні

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких обов'язковою є вакцинація проти COVID-19. Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов'язкової вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

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центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Люди, які відмовляться робити вакцину, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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