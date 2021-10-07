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Обов'язкова вакцинація: у МОЗ розповіли, кому доведеться зробити щеплення від COVID-19

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
7 жовтня, 20:49
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Рішення покликане захистити життя і здоров'я українців та їх близьких
Невакциновані працівники будуть відсторонені від роботи/Колаж: Сьогодні
Невакциновані працівники будуть відсторонені від роботи/Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких обов'язковою є вакцинація проти COVID-19. Водночас в Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Обов'язкова вакцинація

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Що говорить міністр?

"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах", — зазначив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Наказ набирає чинності через один місяць з дня його публікації.

Відмова від вакцинації

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не вакцинуються проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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Хто в зоні ризику COVID-19?

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, COVID-19 найбільш небезпечний для людей старше 60 років, з хронічними захворюваннями й тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші). У МОЗ додають, що вакцинація від коронавірусу — це єдиний шанс вберегти себе від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

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