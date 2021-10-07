Знову різкий стрибок захворюваності. В Україні за добу понад 15 тисяч нових випадків COVID-19

У середу від коронавірусу померли 314 українців, усього за час епідемії хвороба забрала життя 57 840 громадян України

Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу, 6 жовтня, виявили 15 125 нових випадків коронавірусу. Цей показник на 2478 більший попереднього.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 497 643 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 314 жителів України (усього – 57 840). Вилікувати вдалося 2 277 762 інфікованих (4380 – за останню добу).

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Карантин в Україні

Поки всі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.

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Ситуація в областях :

Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;

Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;

Сумська – перевищений коефіцієнт виявлення випадків ковіду;

Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;

Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.