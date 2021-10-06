Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 👑 Міс Україна-2021: фото
СЬОГОДНІ Новини України

У Львові можуть посилити карантин: що заборонять

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 14:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Остаточна інформація про посилення карантину буде відома 8 жовтня після засідання комісії з надзвичайних ситуацій
У Львові можуть посилити карантин
У Львові можуть посилити карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер міста Андрій Садовий заявив, що львівський міський штаб оперативного реагування рекомендував посилити карантинні обмеження у Львові.

Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

Реклама

"Маємо погану статистику захворювання на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення. Але робити це маємо з розумом. Міський штаб оперативно реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи", – йдеться в повідомленні.

Що заборонять:

  • обмежать масові заходи;
  • переведуть навчальні заклади на дистанційний режим;
  • припинять планові операції в лікарнях, які приймають хворих COVID-19.

МОЗ оновило карантинні зони

11 областей в Україні відповідають "помаранчевій" зоні.

Реклама

Які області можуть бути віднесені до "помаранчевої" зони:

  • Вінницька,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька.

Раніше ми повідомляли: головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

70 896

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти