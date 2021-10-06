У Львові можуть посилити карантин: що заборонять

Остаточна інформація про посилення карантину буде відома 8 жовтня після засідання комісії з надзвичайних ситуацій

У Львові можуть посилити карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер міста Андрій Садовий заявив, що львівський міський штаб оперативного реагування рекомендував посилити карантинні обмеження у Львові.

Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

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"Маємо погану статистику захворювання на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення. Але робити це маємо з розумом. Міський штаб оперативно реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи", – йдеться в повідомленні.

Що заборонять:

обмежать масові заходи;

переведуть навчальні заклади на дистанційний режим;

припинять планові операції в лікарнях, які приймають хворих COVID-19.

МОЗ оновило карантинні зони

11 областей в Україні відповідають "помаранчевій" зоні.

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Які області можуть бути віднесені до "помаранчевої" зони:

Вінницька,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Рівненська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернівецька.

Раніше ми повідомляли: головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.