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МОЗ оновило карантинні зони: які області тепер "помаранчеві"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 11:49
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Ще вчора, 5 жовтня, незадовільні показники мали 8 регіонів України, але сьогодні до них приєдналися ще три
В Україні 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину
В Україні 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні.

Про це пише МОЗ.

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У Донецькій і Запорізькій областях перевищена норма завантаженості кисневих COVID-ліжок. Цей показник в даному регіоні становить 67,1% і 65,6% відповідно. Втім, дозволена норма становить до 65%.

Які області можуть бути віднесені до "помаранчевої" зони:

  • Вінницька,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька.

У всіх цих областях перевищено рівень захворюваності коронавірусом. Крім того, в більшості із зазначених регіонів спостерігається "червоний" рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найгірші показники зараз в Харківській, Херсонській областях, де рівень становить 76,6 і 70,8 на 100 тисяч населення відповідно. А повинно бути не більше 60.

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено жовтий рівень епідемічної небезпеки. З тих пір в країні діють нові обмеження, зокрема:

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  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або із заповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

Раніше ми повідомляли: головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.

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